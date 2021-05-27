У Каліфорнії на залізничній станції влаштували стрілянину [ Редактировать ]
Восьмеро людей загинули, ще одна поранена. У Каліфорнії на залізниці сталася стрілянина. Як повідомляє "Ройтерс", інцидент трапився на залізничній станції міста Сан-Хосе.
Саме тоді, коли працівники зібралися на робочу зустріч. За словами поліцейських, нападник - мертвий. Мотиви його вчинку поки що невідомі.
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