Восьмеро людей загинули, ще одна поранена. У Каліфорнії на залізниці сталася стрілянина. Як повідомляє "Ройтерс", інцидент трапився на залізничній станції міста Сан-Хосе.

Саме тоді, коли працівники зібралися на робочу зустріч. За словами поліцейських, нападник - мертвий. Мотиви його вчинку поки що невідомі.