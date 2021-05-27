ВООЗ підтримала створення Міжнародного договору про пандемію [ Редактировать ]
Справедливий доступ до вакцин та своєчасне прогнозування нових спалахів інфекцій. Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала ідею щодо створення Міжнародного договору про пандемію.
Цей документ має допомогти ефективніше впоратися із кризою у разі нового загрозливого вірусу. Пропозиція щодо нового договору надійшла з Євросоюзу. Її вже підтримали десятки країн світу, зокрема, й Україна.
Тедрос Гебреісус, очільник ВООЗ:
Одним із найважливіших чинників цієї пандемії стала відсутність міжнародної солідарності та обміну. Обміну даними, інформацією, патогенами, технологіями та ресурсами. Ми можемо вирішити цю проблему зобов'язанням країн, щоб забезпечити міцну основу для посиленої співпраці.
Шарль Мішель, президент Ради ЄС:
Цей договір про пандемію буде закріплений у конституції ВООЗ, він буде підтримувати принцип охорони здоров'я для всіх, і, завдяки цьому договору, наша головна мета полягатиме у виробленні всебічного підходу для кращого прогнозування, запобігання і реагування на пандемії та забезпечення справедливого доступу до медичних рішень.
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