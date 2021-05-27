Сполучені Штати і п'ять країн Євросоюзу розкритикували президентські вибори у Сирії, що відбулися напередодні. Західні лідери заявили, що волевиявлення не було вільним і справедливим. Чинний глава держави Башар Асад балотувався на четвертий термін.

Нагадаю, останні 10 років у країні триває громадянська війна - проти Асада виступає коаліція помірних ісламістів, окремо воюють радикальні угруповання. Проти нинішніх виборів масово протестували у кількох найбільших сирійських містах.