Президент США закликав з'ясувати походження коронавірусу [ Редактировать ]
90 днів, щоб підготувати звіт. Президент США Джо Байден закликав спецслужби подвоїти зусилля у розслідуванні походження коронавірусу.
За словами Байдена, розглядають два можливих сценарії виникнення вірусу в результаті контакту людини з твариною і лабораторна аварія в Уханському Інституті вірусології.
Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку повідомили, що троє тамтешніх науковців важко хворіли восени 2019. Водночас експерти ВООЗ після візиту до Китаю версію саме лабораторного витіку відкидали.
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Попри це у ВООЗ зазначають, що частота захворюваності та летальних випадків залишається високою.