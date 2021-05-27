90 днів, щоб підготувати звіт. Президент США Джо Байден закликав спецслужби подвоїти зусилля у розслідуванні походження коронавірусу.

За словами Байдена, розглядають два можливих сценарії виникнення вірусу в результаті контакту людини з твариною і лабораторна аварія в Уханському Інституті вірусології.

Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку повідомили, що троє тамтешніх науковців важко хворіли восени 2019. Водночас експерти ВООЗ після візиту до Китаю версію саме лабораторного витіку відкидали.