Офіс президента прокоментував зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Москва не вважає себе стороною конфлікту на сході України і блокує будь-які мирні ініціативи. Так в Офісі президента прокоментували безрезультатні переговори радників лідерів "нормандської четвірки" щодо всеосяжного перемир'я на фронті.
Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія. За підсумками відеоконференції жодного спільного документа так і не підписали.
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