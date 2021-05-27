Українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія

Москва не вважає себе стороною конфлікту на сході України і блокує будь-які мирні ініціативи. Так в Офісі президента прокоментували безрезультатні переговори радників лідерів "нормандської четвірки" щодо всеосяжного перемир'я на фронті.

Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія. За підсумками відеоконференції жодного спільного документа так і не підписали.