С четверга, 27 мая 2021 года, стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. Об этом сообщает Львовский горсовет. Ранее проезд в городском транспорте областного центра стоил 7 грн.

Львовская мэрия утверждает, что по расчетам перевозчиков стоимость проезда во львовских автобусах составляет 14 грн 60 коп., а в электортранспорте - 12 грн 40 коп.

Учитывая возможности жителей власти приняли компромиссное решение - 10 грн для автобусов, а в электротранспорте билет будет стоить 10 грн, если он приобретен у водителя, 9 грн - если приобретен в пунктах продажи, и 8 грн 50 коп., если куплен через смартфон.

Во Львове сохраняется бесплатный проезд для всех категорий льготников, а старые, неиспользованные билеты на проезд в электротранспорте можно обменять (с доплатой разницы).

Для студентов стоимость разового билета на проезд в городском электротранспорте составит 4-5 грн.

Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив заявил, что рост тарифа связан с подорожанием горючего и запчастей, а также с ростом зарплат.

Постановлением Кабмина по расчету тарифа требуется проводить изменения, если растет стоимость горючего на 10%. На сегодня мы имеем рост более чем на 15%. Также по всем остальным показателям - стоимость материалов, запчастей, заработная плата, входящих в тариф, имеем рост на 20-30%. Поэтому мы обязаны были просматривать тариф.

Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.