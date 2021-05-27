В земельном конфликте с перестрелкой в Николаевской области, о котором писали "Подробности", участвовал депутат Баштанского районного совета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как оказалось, 56-летний политик стрелял по своим оппонентам, ему вручили подозрение по фактам покушения на убийство, ношении и хранении оружия без разрешения и незаконной переделки огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого депутата меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 мая этого года в поле неподалеку от села Новоингулка между двумя группами граждан произошел вооруженный конфликт, в результате которого ранения получили двое мужчин с обеих сторон.

Выстрелы пришлись по ногам, раненых поместили в больницу. На месте преступления был обнаружен карабин, из которого предположительно и велась стрельба.

Ранее одного из стрелков задержали: 30-летний мужчина из карабина прострелил 53-летнему противнику бедро и сам получил ранение в ногу. Несмотря на тяжкие статьи (разбой и покушение на убийство), подозреваемому суд разрешил выйти из СИЗО под залог в 227 тыс. грн.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон об открытии рынка земли. "Подробности" писали о том, кто получит право на льготный выкуп участков.