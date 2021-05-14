В одном из полей в селе Новоингулка случилась стрельба из-за земельного конфликта. При этом два человека получили огнестрельные ранения.

Две группы граждан не поделили земельный участок и начали стрельбу. Правоохранители ввели специальную операцию, чтобы задержать злоумышленников, открывших огонь.

Отмечается, что все граждане, которые получили ранения были госпитализированы в местное медучреждение. сотрудники полиции проводят следственные действия.

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Кроме того, на заседании Верховной Рады Украины депутаты приступили к рассмотрению более 3 тысяч правок к законопроекту №2194, предусматривающему передачу земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ ограничивает функции Геокадастра.

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