"Захват" самолета в Минске: "письмо ХАМАС" отправили после разворота Ryanair [ Редактировать ]
В четверг, 27 мая, провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что угроза взрыва, которую в Беларуси назвали причиной посадки самолета Ryanair, была отправлена только после того, как самолет был перенаправлен. Об этом сообщает Reuters.
Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса.
Ранее СМИ опубликовали скриншот "письма ХАМАС" с угрозой взрыва самолета.
Журналисты установили последовательность событий в инциденте с самолету:
- 12:25 литовские аэропорты получили письмо,
- 12:33 белорусские диспетчеры проинформировали экипаж самолета о предполагаемой угрозе взрыва,
- 12:47 самолет изменил курс на Минск,
- 12:57 письмо пришло на почту аэропорта Минска.
Письмо пришло с адреса [email protected]
Журналисты напоминают, что организация ХАМАС, за представителя которой выдает себя отправитель письма, отрицает свою причастность к инциденту, а повод, который был использован для требования – прекращение огня между Израилем и Палестиной – на тот момент уже был неактуальным, так как о прекращении огня успели договорились ранее.
Ранее сообщалось, что самолет "Белавиа" не смог пересечь границу с Польшей. Также мы писали о том, что Литва закрыла небо для белорусских авиакомпаний.
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