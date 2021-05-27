В четверг, 27 мая, провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что угроза взрыва, которую в Беларуси назвали причиной посадки самолета Ryanair, была отправлена ​​только после того, как самолет был перенаправлен. Об этом сообщает Reuters.

Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса.

Ранее СМИ опубликовали скриншот "письма ХАМАС" с угрозой взрыва самолета.

Журналисты установили последовательность событий в инциденте с самолету:

12:25 литовские аэропорты получили письмо,

12:33 белорусские диспетчеры проинформировали экипаж самолета о предполагаемой угрозе взрыва,

12:47 самолет изменил курс на Минск,

12:57 письмо пришло на почту аэропорта Минска.

Письмо пришло с адреса [email protected]

Журналисты напоминают, что организация ХАМАС, за представителя которой выдает себя отправитель письма, отрицает свою причастность к инциденту, а повод, который был использован для требования – прекращение огня между Израилем и Палестиной – на тот момент уже был неактуальным, так как о прекращении огня успели договорились ранее.

Ранее сообщалось, что самолет "Белавиа" не смог пересечь границу с Польшей. Также мы писали о том, что Литва закрыла небо для белорусских авиакомпаний.

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