Полузащитник футбольного клуба "Шахтер" Донецк и сборной Украины Евгений Коноплянка не поедет представлять страну на матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Хавбек не успевает восстановиться после полученной травмы.

Футболист попал в расширенный список команды Андрея Шевченко, поданный на Евро-2020, однако в финальную заявку на турнир его включать не будут. Спортсмен получил повреждение мышцы.

Отмечается, что в завершившемся сезоне 31-летний полузащитник провел за донецкий "Шахтер" 14 матчей во всех классовых турнирах, при этом результативные передачи или атаки за ним замечены не были.

Ранее мы писали, что полузащитник сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит все игры за национальную команду в рамках Евро-2020. восстановление Буяльского займет около месяца, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что 20 мая Виталий покинул расположение сборной.

Кроме того, Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.

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