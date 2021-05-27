У Львові суттєво подорожчав проїзд у громадському транспорті [ Редактировать ]
Найдорожчий електротранспорт в Україні. Проїзд у львівських тролейбусах і трамваях здорожчав одразу на 40%. Така ж ціна і в маршрутках. І становить вона 10 гривень.
Чи готові львів'яни платити по-новому?
10 гривень за поїздку. Проїзд у Львові відсьогодні майже вполовину дорожчий. На зупинках тільки й розмов про це.
Леймута Дуднік, жителька Львова:
Немає у людей таких грошей їхати. А якщо має два транспорти, порахуйте, скільки виходить в одну сторону і скільки в другу - так що по-моєму, воно дуже погано.
Зекономити можна лише в електротранспорті. На півтори гривні за електронним проїзним, або ж купувати квиток за 9 гривень у кіосках. Львів'яни обурюються - мовляв, таких грошей проїзд у старих трамваях не вартий.
Лідія, жителька Львова:
Якщо їхати таким трамваєм, то так, а як нашими старенькими трамваями - поламані, стан жахливий всередині самих трамваїв, тобою трясе, трусить, часто ламаються.
Звідки взялася сума 10 гривень - люди не розуміють, адже відкритого обліку пасажирів перевізники не ведуть. А відтак, чи справді збитковий цей бізнес - невідомо.
Олег, житель Львова:
Немає обліку готівки, немає обліку, де обіцяний Е-квиток? Його не бачив! Я вважаю, ото передайте, передайте - все має обліковуватись, як в нормальних цивілізованих країнах!
Не задоволені і водії маршруток. Кажуть: десять гривень - це замало.
Володимир, водій маршрутки:
Автобуси треба заправляти дизпаливом, пальні матеріали, паливні мастильні треба, і запчастини треба, так що я думаю, не справедлива ціна і електротранспорт, і автобуси.
Міські посадовці запевняють: усі розрахунки провели, врахували і ціну на паливо, і ремонт. Навіть про пасажиропотік не забули. Як це вдалося зробити без офіційного обліку - не пояснили.
Орест Олеськів, начальник управління транспорту Львівської міськради:
Ми проводили консультації, ми проводили громадські слухання. Так, були не задоволені. Що показує загалом, ці консультації, ми бачимо, що в загальному є розуміння підняття ціни.
Натомість в депутатській транспортній комісії переконують, громадських слухань - не було. І це порушення закону. Тому готують судовий позов. Тож скільки ще львів'янам доведеться їздити за новими тарифами - невідомо.
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