Поліція Миколаївщини викрила наркоторговців [ Редактировать ]
На Миколаївщині поліцейські викрили наркоугруповання, яке вирощувало коноплі на продаж. Теплиці із зіллям на території колишньої ферми у селі Вознесенське облаштували четверо раніше судимих чоловіків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили конопель на пів мільйона гривень. А також опій, готівку, зброю та набої до неї. Наркоторговцям загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.
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