На Миколаївщині поліцейські викрили наркоугруповання, яке вирощувало коноплі на продаж. Теплиці із зіллям на території колишньої ферми у селі Вознесенське облаштували четверо раніше судимих чоловіків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили конопель на пів мільйона гривень. А також опій, готівку, зброю та набої до неї. Наркоторговцям загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.