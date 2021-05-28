Американці готуються до Дня пам'яті. Це свято на честь військовиків, що загинули на службі. На кладовищі Арлінг-тона розставляють державні прапори.

До масштабної акції залучили тисячу армійців. День пам'яті у США відзначають із 1868 року - останнього понеділка травня. Це офіційний вихідний. Щороку у цей період арлінгтонський цвинтар відвідують понад 135 тисяч людей.