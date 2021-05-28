США готуються до Дня пам'яті [ Редактировать ]
Американці готуються до Дня пам'яті. Це свято на честь військовиків, що загинули на службі. На кладовищі Арлінг-тона розставляють державні прапори.
До масштабної акції залучили тисячу армійців. День пам'яті у США відзначають із 1868 року - останнього понеділка травня. Це офіційний вихідний. Щороку у цей період арлінгтонський цвинтар відвідують понад 135 тисяч людей.
по теме
Навіть більше, існують у США і на сто відсотків приватні тюрми. Щоправда, умови там зовсім не розкішні. Наш американський спецкор Дмитро Анопченко з'ясував деталі
Навіть більше, існують у США і на сто відсотків приватні тюрми. Щоправда, умови там зовсім не розкішні. Наш американський спецкор Дмитро Анопченко з'ясував деталі
Коли в Україні вважають за досягнення платні камери, у Сполучених Штатах давно вже це перевершили. Ще у вісімдесятих Конгрес дозволив приватні в'язниці. Відтоді вони щороку заробляють мільйони, їхні акції на біржі успішно продаються, і кожен десятий американський ув'язнений перебуває саме у таких закладах
У своїй промові Володимир Зеленський згадав і окупацію Криму, через яку корінні жителі півострова знову змушені залишати свої домівки
Меморіал спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц - вона виготовлена зі сторічної деревини дуба, що символізує зв'язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення