"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 28 травня 2021 року

Чи буде в Україні бензин по 50 гривень, якщо Білорусь зупинить постачання палива?

Наскільки боляче вдарять можливі торговельно-економічні обмеження між Україною та Білоруссю? І що буде з українцями, які лікуються в сусідній країні?

Про все це, а також про ситуацію в самій Білорусі будуть дискутують гості спеціально проєкту "Подробиць", ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.