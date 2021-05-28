"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 28 травня 2021 року [ Редактировать ]
Чи буде в Україні бензин по 50 гривень, якщо Білорусь зупинить постачання палива?
Наскільки боляче вдарять можливі торговельно-економічні обмеження між Україною та Білоруссю? І що буде з українцями, які лікуються в сусідній країні?
Про все це, а також про ситуацію в самій Білорусі будуть дискутують гості спеціально проєкту "Подробиць", ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.
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