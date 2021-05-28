В редакцию "Подробностей" обратились родители 17-летнего Миши Гузька. Месяц назад все началось, казалось бы, с несерьезных симптомов - врачи предположили бактериальную инфекцию. Миша прошел курс лечения антибиотиками, но они не дали результата.

Дальнейшие анализы показали, что заболевание серьезное, и после биопсии парню поставили шокирующий диагноз - лимфома Беркитта.

Сумма лечения, которую выставила клиника Хадасса в Израиле - 160 000 долларов. Для семьи это просто неподъемные деньги. Благодаря друзьям, родственникам, знакомым часть суммы уже удалось собрать. Михаил уже прошел курс стероидов и первый курс химиотерапии.

Для того, чтобы продолжить лечение мальчика, не хватает 80 000 долларов. На сбор средств осталось катастрофически мало времени - менее двух недель.

Родители умоляют о помощи всех неравнодушных людей. Миша должен жить и обрести светлое будущее.

Реквизиты для помощи:

Гузько Ольга Константиновна (мама Миши)

ПриватБанк: 5457 0822 2985 9835

PayPal: [email protected] (з пометкой "Для Гузька Михаила")