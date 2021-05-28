Два иска на общую сумму $4,35 млрд предъявлено Украине по сделкам, которые сопровождал инвестбанкира Томаш Фиала. Об этом говорится в расследовании "Проблемный портфель: три "антикейса" инвестбанкира Томаша Фиалы".

В начале года китайская сторона потребовала $3,6 млрд за несостоявшуюся покупку акций "Мотор Сич" - продажу акций стратегического предприятия в 2016 году сопровождал генеральный директор "Dragon Capital" Томаш Фиала и уже в 2017 году они акции оказались под контролем китайских компаний. Причем, не у одного держателя - акции были распределены следующим образом: Skyrizon Aircraft Holdings Limited - 9,9%, "Business House Helena, AG" - 17,3%, "Enfields Trade & Capital Corp." - 3,1%, "Waldo Trade Ltd." - 1,3%,"Granum Corporation" - 9,3%, "Likatron Enterprises Limite d" - 9,9%, Ван Синьли - 5%. "Такое дробление акций на мелкие пакеты позволило обойти согласование с АМКУ.

Сам Томаш Фиала был не только брокером - скупка акций компанией началась в 2014 году и активно продолжилась в середине 2016 года, когда на пике Dragon Capital непосредственно владел около 10% акций. За 2014-2016 гг. компании из группы Dragon Capital купили не менее 14% акций на сумму не менее 659 млн грн.", - говорится в расследовании.

А уже в мае иск на $750 млн Украина получиа от эстонских инвестров из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. В этом кейсе Томаш Фиала не только консультант, но и акционер - в разное время ему принадлежало до 35% (сейчас 12,51%) акций компании Arricano, которая инвестировала в ТРЦ Sky Mall.

"Характерной особенностью сделок с участием Фиалы являются последствия, которые несет инвестор. Но если "разобрать на запчасти", то выходит, что риски были заложены еще при оформлении сделки. И что это - непрофессионализм или самонадеянность, что в случае возникновения проблем можно будет решить вопрос через шумиху в СМИ и давление на власть? При этом, как в случае с "Мотор Сич", так и с эстонским инвестором, риски партнеров Фиалы вынуждают покрывать из государственного бюджета", - отмечается в расследовании.

При этом стоит отметить, что с 2015 года в профильном регуляторе - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, членом комиссии был Дмитрий Тарабакин, который до этого занимал должность управляющего директора Dragon Capital. Это позволяло Томашу Фиале обеспечивать себе лояльность в этом ведомстве, в том числе и по сделкам с "Мотор Сич".

Полномочия члена комиссии Дмитрий Тарабакин сложил только в начале 2021 года. Перед этим Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции Мотор Сичи. Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности".