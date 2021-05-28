В пятницу, 28 мая, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о том, что считает маловероятным, что Беларусь приняла решение о посадке лайнера Ryanair без координации с Россией. Об этом он заявил в интервью Sky news.

По его словам, отношения между Россией и Беларусью "очень тесные".

Поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией.

Отметим, ранее НАТО заявило о решительном осуждении принудительной посадки 23 мая в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс, а также снятия с борта самолета и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича.

Ранее в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly, которые являются спонсорами чемпионата мира по хоккею и потребовали перенести соревнования из Минска.

Напомним, что 23 мая 2021 года белорусские власти, используя истребитель, вынудили приземлиться в Минске самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

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Как сообщали "Подробности", в ответ на санкции Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.