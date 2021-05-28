В пятницу, 28 мая, в Министерстве здравоохранения сообщили о том, что на прививку в центры вакцинации от коронавируса, которые на днях открываются в Киеве, Одессе и Львове будут приглашать по телефону. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Прививать будут людей, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія", и приоритет будет предоставляться пожилым.

Прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком… Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Также уточняется, что пилотные центры открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут открывать и в других крупных городах.

Читайте также, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата, при этом иммунизация будет проводится в определенном.

Кроме того, вакцину Johnson & Johnson хотят производить в Индии. Ее хотят использовать для внутреннего рынка, поскольку число новых случаев COVID-19 в Индии постоянно растет, перспективы экспорта вакцины J&J из США в другие страны в ближайшем будущем ограничены.

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