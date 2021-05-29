Виверження вулкану: українські миротворці евакуйовують населення в Конго [ Редактировать ]
Евакуацію населення в Конго здійснюють українські миротворці. Там почав вивергатися ще один вулкан - Мурара, який мовчав майже пів століття.
Ці ексклюзивні кадри передали нам самі миротворці з Африки: українські вертолітники евакуюють місцевих жителів у безпечну зону. Врятовані вже кілька сотень працівників місії ООН та конголезців. Водночас у місті Гома, де базуються наші миротворці, зберігається висока сейсмічна активність. Фахівці не відкидають нового виверження вулкана Ньїрагонго.
Ми почуваємося дуже тривожно.
Ми почули по радіо, що треба евакуюватися з Гоми, однак ми точно не знаємо, де саме зупинимося.
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Зброя та речі наших військовослужбовців про всяк випадок знаходяться в спецавто для вірогідної термінової евакуації
В Демократической Республике Конго пришлось эвакуировать украинских миротворцев ООН из-за извержения вулкана Ньирагонго
Українська база миротворців - за кілька кілометрів від жерла найактивнішого вулкана у світі Ньїран-Гонго. Коли в суботу почалося виверження - нашим бійцям довелося терміново евакуюватися
Українська база миротворців - за кілька кілометрів від жерла найактивнішого вулкана у світі Ньїран-Гонго. Коли в суботу почалося виверження - нашим бійцям довелося терміново евакуюватися
Из-за извержения вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго погибли 15 человек