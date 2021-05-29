Евакуацію населення в Конго здійснюють українські миротворці. Там почав вивергатися ще один вулкан - Мурара, який мовчав майже пів століття.

Ці ексклюзивні кадри передали нам самі миротворці з Африки: українські вертолітники евакуюють місцевих жителів у безпечну зону. Врятовані вже кілька сотень працівників місії ООН та конголезців. Водночас у місті Гома, де базуються наші миротворці, зберігається висока сейсмічна активність. Фахівці не відкидають нового виверження вулкана Ньїрагонго.

Ми почуваємося дуже тривожно.