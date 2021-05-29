День хіміка: українські виробники мінеральних добрив відзначають професійне свято [ Редактировать ]
Економічне диво - не інакше. Попри ковідну кризу, хімічна галузь України демонструє динамічний розвиток. Про секрети успіху напередодні професійного свята, яке відзначатимуть завтра, у вітчизняних хіміків розпитували наші кореспонденти.
Для більшості з нас, хімія - це просто один зі шкільних предметів. Складні формули у підручнику, досліди, і таблиця Мєндєлєєева. Та все ж хімія - наука, яка щодня змінює наше життя на краще.
Хімія - це промисловість повсякденна. Все повністю з хімії зроблено.
Химики - очень умные и полезные люди.
Например, они делают удобрения. Удобрения это что - это витамины для земли.
Винахід хіміками мінеральних добрив свого часу розпочав цілу "зелену революцію", завдяки чому вдалося суттєво збільшити врожаї. Без добрив люди б просто померли. В Україні є багато тих, хто присвятив цій професії усе своє життя. Сьогодні у хімічній галузі країни працює майже 6,5 тисяч підприємств, задіяно понад 100 тисяч працівників.
Добрий ранок. - Добрий ранок. - Що у нас сьогодні після нічної зміни?
Ось так кожен день начальники зміни Валентин та Олександр передають один одному зміну. Інженери - батько та син. Старший Валентин працює на Черкаському "АЗОТІ" вже 40 років, Олександр - трохи більше 15. І обидва пройшли шлях від робітника до керівника.
Валентин та Олександр Сомики: начальники зміни цеху з виробництва аміаку ПАТ "Черкаси Азот":
Щоб стать начальником зміни треба мінімум 5 років - так одразу ти не станеш начальником.
"АЗОТ" для Черкас бюджето-утворююче підприємство. Тут працює три з половиною тисячі жителів міста і навколишніх сіл. Основна продукція - це мінеральні добрива для аграріїв.
Продукція "АЗОТу" закриває попит українських аграріїв в аміачній селітрі та карбаміді. Та завод працює й на експорт. Економічні умови зараз дозволяють заводу нарощувати темпи виробництва.
Віталій Скляров, голова правління Пат "Черкаси Азот":
Это введение эмбарго на ввоз минеральных удобрений производства РФ. В связи с этим мы загрузили свои мощности на сто процентов, это нам позволило снизить себестоимость и продавать нашим селянам минеральные удобрения по допустимым для них ценам.
А це одне з найбільших хімічних підприємств Східної України - "Сєвєродонецькоий "Азот". Цього року заводу виповнилося 70 років. Підприємство виготовляє найбільш затребувані добрива: аміачну селітру, аміак, карбамід.
Іван Волохов, радник ПАТ "Сєвєродонецький "Азот":
Азот является основной составляющей для роста клеток растений. Для урожая нужен объем хороших удобрений. Основным сырьем для производства удобрений является природный газ. Эта технологическая схема - очень удобная.
На підприємстві працює більше ніж 4 тисяч людей. Чимало з них - десятки років.
Дмитро Бендюк, майстер:
Перед поступлением в техникум я еще не определился с профессией. Родители посоветовали пойти, по этому, так как отец работал на "Азоте" - он знает специфику работы. Я поступил, закончил, пошел работать на "АЗОТ" и не прогадал.
Азотні добрива - найпопулярніші серед фермерів. Їх називають вітамінами для землі, які дозволяють отримати більший урожай.
Олег Арестархов:
Саме хімічна індустрія стає драйвером економічного розвитку України. В розвинених країнах хімічна галузь може займати до 10 відсотків ВВП. Тому уряду, ми так вважаємо - потрібно звернути увагу на цю галузь для того, щоб захистити український ринок.
Продукція українських хіміків дедалі більше цінується не тільки в Україні та на світових ринках.
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