Кулеба розповів про нові санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, які кроки залучить Україна для протидії Білоруському режиму.
"По-перше, Україна приєдналася до персональних санкцій Європейського Союзу, застосованих щодо Білорусі. По-друге - ми реалізовуємо дуже зважену політику, тому що нас дуже багато поєднує з Білорусією. Ми збалансовуємо тиск, щоб завдати шкоди мінімальної, як інтересам людей, так і інтересам української економіки", - сказав Кулеба.
Кулеба додав, що режим Лукашенко стосовно України не є доброзичливим.
"Ми дружимо с білоруським народом, ми хочемо дружити з Білоруссю, мати надійного, стабільного і доброго сусіда, Але режим Лукашенко, наразі таким не є", - каже Кулеба.
Кулеба заявив, що економічні санкції проти Білорусі можуть бути посилені, але повинно зважувати декілька факторів.
"Наразі економічних санкцій немає", - додав він.
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