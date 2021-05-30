Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, які кроки залучить Україна для протидії Білоруському режиму.

"По-перше, Україна приєдналася до персональних санкцій Європейського Союзу, застосованих щодо Білорусі. По-друге - ми реалізовуємо дуже зважену політику, тому що нас дуже багато поєднує з Білорусією. Ми збалансовуємо тиск, щоб завдати шкоди мінімальної, як інтересам людей, так і інтересам української економіки", - сказав Кулеба.

Кулеба додав, що режим Лукашенко стосовно України не є доброзичливим.

"Ми дружимо с білоруським народом, ми хочемо дружити з Білоруссю, мати надійного, стабільного і доброго сусіда, Але режим Лукашенко, наразі таким не є", - каже Кулеба.

Кулеба заявив, що економічні санкції проти Білорусі можуть бути посилені, але повинно зважувати декілька факторів.

"Наразі економічних санкцій немає", - додав він.