В Україні склалися підстави для певного погіршення ситуації на ринку пального, адже велика частка пального постачається саме з Білорусі. І це далеко не єдина група товарів, яка може подорожчати в Україні через санкційну політику проти Мінська і закриття українського ринку від сусіда. Таку думку в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" висловив економічний експерт Тарас Козак.

У тому числі і бітуми для дорожнього будівництва, яке сьогодні веде президент Зеленский, і калійні добрива. З іншого боку хайп щодо електроенергії - це справді хайп, адже Україні в літній переіод має надлишкову електроенергію, яку ще й і експортує. Ніякої катастрофи не буле, хоча звичайно деякі товари імпорту у нас подорожчають.

Поки що не йде мова про те, що Україна не зможе купляти пальне в Білорусі. Адже і Україна зацікавлена, і Білорусь зацікавлена продавати нам своє пальне - і дизель, і бензин. Тому що не так багато країн навколо Білорусі готові купляти її пальне. Балтійські країни мають свої нафтопереробні заводи, і Польща, і Росія має надлишок пального.

Цілком можливе зростання цін на пальне, але я думаю знайдуться посередники, які навчаться перемарковувати білоруське і російське пальне і завозити в Україну.

Експерт нагадав, що санкції проти Білорусі почали вводити доволі давно. Після виборів у серпні 2020 року, коли почалися народні протести, тоді Україна й інші країни ввели санкції. Україна, наприклад, Білорусі, відкрила кордони для білоруських "айтішників". І п'ять тисяч спеціалістів ми залучили працювати на Україну.

Тому все не так однозначно і не думаю, що Уркаїна сильно постраждає. Якщо ми разом із західним світом будемо тиснути на Білорусь, то Україна економічно не постраждає. Правда, при цьому ми штовхаємо Лукашенка в обійми до Путіна.

Тарас Козак звернув увагу на те, У нас з Білорусією дефіцитна торгівля: ми експортуємо 30% своїх товарів, а імпортуємо 70%. Застосування захисного мита в розмірі 25% проти білоруських машин МАЗ є шансом для нашого виробника зайняти цю нішу і розвивати власне виробництво автобусів чи тролейбусів.