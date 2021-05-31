СБУ завершила навчання у Авдіївці [ Редактировать ]
Антитерористичні навчання влаштувала СБУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Фінальна фаза тренувань відбулася в прифронтовій Авдіївці.
За легендою, диверсанти здійснили вибух на стратегічному об'єкті Авдіївському коксохімі. Під час спроби втекти з міста - їх заблокували силовики.
Нейтралізувати терористів узялися бійці "Альфи" під прикриттям снайперів та бронетехніки. Під час штурму диверсантів знешкодили. Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.
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