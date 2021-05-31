На Сході країни минулої доби ворог чотири рази обстріляв позиції українських військових. Зокрема, поблизу Майорська та Золотого незаконні збройні формування накривали вогнем із мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На одній з ділянок противник двічі з протитанкових гранатометів здійснив дистанційне мінування забороненими боєприпасами ПОМ-2. Втрат у лавах Збройних Сил - немає. З передової - репортаж Ігоря Левенка.

Таку ганебну й заборонену всіма конвенціями зброю ворог застосовує попри всі угоди та конвенції. Це протипіхотна міна ПОМ-2. Супротивник вкотре дистанційно замінував ними ділянку в тилу наших армійців під Горлівкою.

В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:

Особливість даного боєприпасу полягає в тому, що його кидають не тільки з касет, а його спокійно можна закидувати з руки, за допомогою РПГ, це навіть передбачено конструкційно.

На міні чітко видно російське маркування. Вона виготовлена після 1997 року. Часто такі смертоносні сюрпризи незаконні збройні формування вистрілюють з гранатометів або скидають з безпілотників, незважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні жителі.

Селище Зайцеве, околиця окупованої Горлівки. Колись люди тут селилися подалі від міської метушні. Обробляли городи, мали квітучі сади. Нині ж усі поля тут перетворилися на мінні і ходити навіть по людських подвір'ях слід вкрай обережно. Треба дивитися під ноги, аби не наступити на якусь смертоносну залізяку.

Факт порушення правил ведення війни супротивником зафіксували спостерігачі Спільного центру контролю з припинення вогню.

Віталій, офіцер Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню:

Наразі ми постійно верифікуємо використання противником мін ПОМ-2. Дистанційне мінування. В даному випадку дистанційне мінування здійснювалося з напрямку шахти. Яка зараз знаходиться на непідконтрольній території.

Нині армійці фіксують зміну ворожої тактики. Супротивник став частіше відкривати вогонь зранку. Попри те, що факти порушень фіксує ОБСЄ.

До цього, буквально на минулій неділі противник відкривав вогонь вночі, тобто в темну пору доби. Зараз вони перемістили свої дії на сьому-восьму годину ранку, тобто з восьмої починають працювати. вчора о восьмій години 15 хвилин вони здійснили дистанційне мінування російськими мінами ПОМ-2, але під прикриттям вогню мін. Вони перекручували вісімдесят другі міни на РПГ і під шумок кидали ПОМ-2.

Протипіхотними мінами та розтяжками російського виробництва ворог рясно засіває українську землю. У разі виявлення таких предметів їх здебільшого знешкоджують шляхом підриву.