"Грім на колесах" захопив Вашингтон: байкери проїхались вулицями столиці [ Редактировать ]
У Вашингтоні відбувся традиційний заїзд байкерів "Грім на колесах". Тисячі учасників проїхали вулицями американської столиці. Акцію влаштовують щороку, аби привернути увагу до проблем американських ветеранів, а також зниклих безвісти чи тих, хто потрапив до полону під час бойових дій.
Цього разу організатори наголошували на питаннях суїциду серед колишніх військовиків та необхідності підтримки армійців - з боку суспільства.
Тім Чамберс, колишній морпіх:
Дуже важливо про це говорити, адже проблема нікуди не зникла.
Ерік Канту, ветеран В'єтнаму:
Це не заїзд для розваги. Люди швидко забувають про те, що десь пролилася кров заради їхнього життя. Тож про це необхідно постійно нагадувати.
по теме
Акцію влаштовують щороку, аби привернути увагу до проблем американських ветеранів, а також зниклих безвісти чи тих, хто потрапив до полону під час бойових дій
Поки що Білий дім і розвідка навіть їм нічого конкретного не кажуть, у газетах просто шквал гучних сенсаційних публікацій. Нові деталі та факти з'являються чи не щодня
Попри мінливість моди, охочих стати блондою з роками не меншає - як нині живеться білявкам?
Цьогоріч головна мета заходу - збір коштів на купівлю обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
Київ відсвяткував свій день народження - йому виповнилося 1539 років