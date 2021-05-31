У Вашингтоні відбувся традиційний заїзд байкерів "Грім на колесах". Тисячі учасників проїхали вулицями американської столиці. Акцію влаштовують щороку, аби привернути увагу до проблем американських ветеранів, а також зниклих безвісти чи тих, хто потрапив до полону під час бойових дій.

Цього разу організатори наголошували на питаннях суїциду серед колишніх військовиків та необхідності підтримки армійців - з боку суспільства.

Тім Чамберс, колишній морпіх:

Дуже важливо про це говорити, адже проблема нікуди не зникла.

Ерік Канту, ветеран В'єтнаму: