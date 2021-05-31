Єгипет знімає коронавірусний карантин [ Редактировать ]
У світі за попередню добу на Ковід захворіли 399 тисяч людей, найменше за останні два з половиною місяці. В Італії, звідки Європою поширилася епідемія коронавірусу, померли 44 людини.
Це найнижчий показник від минулої осені. Країни ЄС дедалі більше пом'якшують карантин. Знімають карантинні обмеження і в Єгипті.
Там знову запрацюють ресторани, кав'ярні та крамниці. А всім жителям найпопулярніших курортів - Хургади і Шарм-ель-Шейха - зроблять протиковідне щеплення.
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