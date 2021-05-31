У світі за попередню добу на Ковід захворіли 399 тисяч людей

У світі за попередню добу на Ковід захворіли 399 тисяч людей, найменше за останні два з половиною місяці. В Італії, звідки Європою поширилася епідемія коронавірусу, померли 44 людини.

Це найнижчий показник від минулої осені. Країни ЄС дедалі більше пом'якшують карантин. Знімають карантинні обмеження і в Єгипті.

Там знову запрацюють ресторани, кав'ярні та крамниці. А всім жителям найпопулярніших курортів - Хургади і Шарм-ель-Шейха - зроблять протиковідне щеплення.