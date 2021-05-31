Про український Стоунхендж ви, мабуть, уже чули. Цю неймовірну знахідку археологи розкопали у кургані в селищі Новоолександрівка на Дніпропетровщині.

А ще науковці натрапили на унікальні поховання різних історичних періодів - від епохи бронзи до скіфів та середньовіччя. Усі деталі в матеріалі Олени Мендалюк.

На майданчику працює важка техніка, метр за метром обережно розгортають ґрунт. Поруч розкопки ведуться більш обережно - щітками і лопатами. Півтора місяця археологи працюють над своїм відкриттям - "українським Стоунхенджем". Зараз вже чітко вимальовується з кургану кам'яне коло діаметром 18 метрів. І кожна з брил заввишки майже два метри.

Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської археологічної експедиції:

Це світ перших скотарів, рухливих скотарів, які пересувалися степом і першими почали будувати кургани.

Ярослав Ярошенко, науковий співробітник Дніпровської археологічної експедиції:

Перша функція це суто конструктивна. Це каміння було вертикально вкопане і воно утримувало одну з перших насипів. Тобто курган був не такої як зараз сферичної форми, а мав форму січеного конусу. І це каміння по колу його стримувало. Друга функція, це сакральне це обмежити світ мертвих від світу живих.

На місці розкопок археологи вже знайшли 21 поховання. Найдавніші з них датують ще епохою бронзи, понад 5 тисяч років тому. За попередніми висновками, у цьому кургані могли ховати вождів, шаманів або воїнів. Археолог Володимир Шалобудом змальовує одне з поховань.

Володимир Шалобудов, археолог:

Лопатка, вторая, руки перед лицом, ноги согнуты, пятки подтянуты к тазу. Весь усыпан был охрой, яркой, яркой, а дно было услано вот таким тростниковым плетением - пеперченое и продольное. Охра - это железная руда, которую смешивали с мелом, для более яркого цвета. Она символизировала жизнь, кровь, воскрешение. Чем больше на него охру насыпали, тем больше подчеркнули что он будет жить на том свете.

Ось ще одне місце поховання, скелет тут зберігся дещо краще. Знайшли тут і шматок кременю.

Ольга Синьковська, учасниця Дніпровської археологічної експедиції:

Ось це відщеп такий, ми його знайшли біля колінки. Зазичай вони клали небіжчику чи під колінку, чи під п'яточки, чи в голову якийсь артефакт, який означав певний поховальний обряд. Це загалом не так часто буває, але вони кладуть відщепок кременю, це знаряддя праці.

Усі знахідки археологи передадуть на дослідження столичним антропологам. Потім матеріали вивчатимуть фахівці у Німеччині. У лабораторію направлять зразки органіки та знайдені рештки людей.

Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської археологічної експедиції:

Це дозволить визначити по перше вік кожного похованння, це дозволить дізнатися дуже багато стосовно матеріалів з яких органіка була і найголовніше буде зроблена ДНК аналізи всіх померлих у цьому кургані, що дозволить з'ясувати родинні зв'язки між померлими з кожного поховання.

Після завершення археологічної експедиції на цьому місці хочуть створити музей під відкритим небом.