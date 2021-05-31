Кабмін просить Єврокомісію допомогти Україні вакцинами [ Редактировать ]
Допомогти із нестачею вакцини в Україні Кабмін просить Президента Єврокомісії. Денис Шмигаль разом із головами урядів Грузії та Молдови підписали спільне звернення.
У ньому закликають запровадити для "Східного партнерства" програму допомоги на кшталт тієї, що вже діє для країн Західних Балкан.
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