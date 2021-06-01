Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют "британским", "индийским". Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.

В частности, штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", в Бразилии - "Гамма".

Две разновидности "индийского" штамма назвали "Дельтой" и "Капоте".

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Кроме того, исследователи провели эксперименты, в ходе которых стало известно, что иммунитет к инфекции может сохранятся в течение года, а если его поддерживать ежегодной вакцинацией, то и всю жизнь. B-клетки памяти, которые образовал иммунитет в ответ инфицирование организма COVID-19.

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