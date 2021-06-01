В Киеве автомобиль такси попал в страшное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В столичном Оболонском районе, недалеко от станции метро Почайна, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого машина такси Uber перевернулась на крышу.
Перед происшествием автомобиль Fiat двигался с Оболони по Оболонскому проспекту и решил повернуть, нарушив ПДД, в это время сбоку ехал автомобиль такси Renault, который на скорости столкнулся с виновником аварии.
Фото: Dtp.kiev.ua
Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка такси, ее госпитализировали прибывшие на место аварии медработники.
Читайте также, в селе Мирогоща Дубненского района Ривненской области перевернулся автобус. Состояние четырех пассажиров, которые были доставлены в больницу, сейчас оценивают медики, водитель по внешним признакам трезв, начато досудебное расследование.
Кроме того, в Изюмском районе Харьковской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Renault Trafic слетел с трассы и заехал в кювет, в результате ДТП один человек погиб (17-летний парень) и восемь травмированы, в том числе водитель.
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