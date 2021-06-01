Погода в Украине 1 июня ухудшится в четырех областях. Ожидаются грозы и дожди.

По информации УкрГидрометцентра, сегодня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый).

Отметим, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно прохладная и с осадками. По информации синоптиков, ожидается снижение температуры и дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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