Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Однако, по словам Лукашенко, он с президентом России Владимиром Путиным не говорил о переброске Вооруженных сил России в Беларусь на постоянной основе.

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Лукашенко также рассказал, что будет в случае обострения военной обстановки в стране.

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта - в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - заявил он.

Отмечается, что глава государства поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин обсудили последние события вокруг Беларуси. Также мы писали о том, что Беларусь ввела санкции против украинских товаров.

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