В Украине вскоре появятся паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ будет официально представлен в конце июля 2021 года. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в вопросе введения важнейшего документа, который позволит гражданам Украины беспрепятственно путешествовать в различные страны мира, правительство тесно сотрудничает с Европейским Союзом.

Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе.

Отмечается, что в настоящее время в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ должен содержать информацию о заболевании коронавирусом владельца, а также прохождение вакцинации от COVID-19.

Читайте также, Евросоюз признает украинские цифровые ковид-паспорта. Также согласованы все технические моменты, приблизительно через месяц украинцы смогут летать в страны ЕС, к тому же согласованы все технические моменты.

Кроме того, министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID.в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.

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