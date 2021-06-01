Во вторник, 1 июня, мировые цены на нефть подорожали до максимума почти за три месяца.

Таким образом, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE выросла на 2,42%, до $71 за баррель. Спустя некоторое время котировки немного снизились.

Нефть марки WTI дорожает до $68,2 за баррель (+2,83%), превысив уровень в $68 за баррель впервые с октября 2018 года.

Тем временем СМИ сообщают, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь - июль.

Ранее мы писали о том, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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