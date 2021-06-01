В первом квартале 2021 года группа "Метинвест" увеличила объем реализации плоского проката на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные неаудированные консолидированные ежемесячные итоги финансовой отчетности компании

Реализация плоского проката выросла благодаря восстановлению спроса на некоторых стратегических для группы рынках, а также недавно осуществленным инвестиционным проектам.

"Метинвест" за указанный период также увеличил объемы поставок окатышей на 34% на фоне глобального роста премии за окомкование.

В целом, в первом квартале 2021 года консолидированная выручка группы увеличилась на 43% – до $3 624 млн, что обусловлено ростом цен на металло- и железорудную продукцию, которые следовали за глобальными бенчмарками.

В отчетном периоде выручка в Украине выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $947 млн.

Продажи на прочих рынках увеличились на 48% – до $2 677 млн, обеспечив 74% от общей выручки. В частности, продажи в Европу выросли на 54%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки - на 48%, в Юго-Восточную Азию - на 9%, в СНГ - на 20%, в Северную Америку - на 64%. Продажи в прочие регионы выросли втрое.

В первом квартале 2021 года объем капитальных инвестиций группы практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $147 млн.

"В результате продолжающегося пересмотра Технологической стратегии и завершения некоторых ключевых проектов в 2020 году инвестиции в стратегические проекты сократились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом инвестиции в проекты поддержания увеличились на 32%, что довело их долю в общем объеме капитальных инвестиций соответственно до 30% и 70% в первом квартале 2021 года (47% и 53% в первом квартале 2020 года)", - сказано в отчетности.