У Кривому Розі хлопець спалив живцем вагітну наречену [ Редактировать ]
Намагалися врятувати, та марно. У лікарні Кривого Рогу померла вагітна, яку хотів спалити живцем її 17-річний хлопець. 27 травня під час сімейної сварки він облив наречену займистою сумішшю підпалив і втік із дому.
Дівчину привезли в лікарню в дуже тяжкому стані: у неї обгоріло 70 відсотків тіла. Увесь цей час вона була в реанімації. Але опіки виявилися не сумісними з життям. Пацієнтка померла, так і не опритомнівши.
Без матері залишилося двоє дітей. Кривдник наразі в СІЗО. На час досудового розслідування його арештували на 2 місяці. Якщо провину хлопця доведуть, він може провести за ґратами 15 років.
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