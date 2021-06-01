В Великобритании зафиксировали нулевую суточную смертность от коронавируса. Такой показатель зафиксирован впервые с начала пандемии. Об этом сообщает Sky News.

За последние 24 часа в стране было зафиксировано 3165 новых случаев заболевания коронавирусом.

До этого последний раз смертей не было перед первым локдауном в Британии 7 марта 2020 года.

Последние цифры появились после выходных, когда количество смертей и случаев может быть меньше из-за отставания в отчетах разных регионов Великобритании. Например, 30 июля 2020 года предварительно было зарегистрировано 0 случаев смерти, но на следующий день, по уточненным данным, их было уже 20.

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Отметим, в Украине по состоянию на субботу, 29 мая, выявили 3 096 новых случаев COVID-19. В том числе, заболели 144 ребенка и 55 медработников.

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