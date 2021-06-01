Британські науковці пророкують нову хвилю COVID-19: що відбувається у Королівстві? [ Редактировать ]
Не час розслаблятися! Так вирішили у Великій Британії. Там можуть відкласти повернення до звичного життя. Бо науковці пророкують нову хвилю коронавірусу.
Що відбувається в Королівстві розповість Світлана Чернецька.
У Великій Британії перші спекотні дні року. І на цьому пляжі в Брайтоні абсолютно нічого не нагадує про пандемію коронавірусу. Люди насолоджуються сонцем, атракціонами та прохолодними напоями.
На вулиці абсолютно не боїмося COVID-19. У жодне закрите приміщення ми не збираємося, тож переживати нічого.
Та поки на півдні насолоджуються хвилями Ла-Маншу, решту країни накриває хвиля невидима. Науковці попереджають про третій спалах епідемії коронавірусу. Чимало лондонців, замість ніжитися на сонці, - стоять у чергах на вакцинацію.
Я просто хочу, щоби країна вийшла з локдауну. Сподіваюся, це все-таки станеться 21 червня. І що більше людей буде імунізовано, то більше шансів на те, що так і буде.
Зняття усіх карантинних обмежень наразі питанням відкрите. Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає. І більшість із них викликана індійською мутацією. За останній тиждень у країні фіксують близько трьох тисяч уражень за день. Такої великої кількості хворих не було вже майже два місяці.
Кріс Гопсон, виконавчий директор організації постачальників системи охорони здоров'я:
Із плюсів те, що ми бачимо: вакцинація працює. Кількість хворих, яким потрібна госпіталізація, значно менша, аніж у січні та лютому. Більшість інфікованих - молодші люди, тож не доходить до інтенсивної терапії. Але з іншого боку - індійський штам значно легше передається, а ще ж доволі багато людей без щеплень.
Вакцинація у Великій Британії просувається рекордними темпами. Уже майже половина дорослого населення отримала обидві дози захисту проти коронавірусу.
А за минулу добу зареєстрували тільки одну смерть від COVID-19. Але науковці закликають хоча б на кілька тижнів відкласти повернення до звичного життя. Щоби не спровокувати ще більшого спалаху захворювання.
Надхім Захаві, заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії з питань вакцин:
Мусимо діяти обережно. Маємо брати до уваги нові дані. Чи триває масштабна вакцинація? Так, і це великий плюс. Але чи не надто висока швидкість поширення інфекції і чи не надто багато людей потрапляють у лікарні? Відповідь на це запитання ми знатимемо 14 червня.
Наступні два тижні стануть надважливими для країни. І якщо ситуація не погіршиться поверненню до звичного життя - бути.
Наприкінці червня у Великій Британії мав би відбутися останній - четвертий етап зняття карантинних обмежень. Він означає повернення до роботи нічних клубів, відновлення масових музичних і спортивних подій. Про коронавірусне минуле мали б нагадувати лише міжнародні подорожі. Там значних змін не очікується.
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