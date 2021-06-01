Маленький ювілей на Марсі. Минуло 100 днів як на Червоній планеті працює марсохід НАСА "Персевіренс". Він досліджує геологію нашого космічного сусіда і намагається з'ясувати, який там був колись клімат і є чи є все-таки на Марсі сліди життя.

Апарат регулярно надсилає знімки поверхні та селфі. Нещодавно у насівського ровера з'явився конкурент китаєць "Чжу-жун". Він вивчає Марс у рамках першої китайської місії на цю планету.