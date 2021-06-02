В Одессе рэпер и пластический хирург устроили дуэль из-за женщины (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе со множественными ножевыми ранениями госпитализировали ведущего пластического хирурга военного госпиталя. Об этом сообщают местные СМИ.
36-летний Алексей Сыновец получил 13 ножевых ранений в ходе драки с 28-летним репером Денисом. Очевидцы рассказали, что жена хирурга увлеклась молодым музыкантом и ушла от мужа. Медик решил не отдавать супругу и приехал на разборки. Сначала мужчины устроили кулачный бой.
Одесский пластический хирург попал в реанимацию из-за женщины. Кулачный бой с соперником перерос в поножовщину. pic.twitter.com/yzCRSrwL0g— Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) June 1, 2021
Ввиду явного превосходства соперника, хирург начал угрожать ему ножом. На что тот достал свой и нанес доктору 13 глубоких проникающих ранений: у него пробито легкое, печень, желудок и кишечник. Пострадавшего коллегу более четырех часов оперировала бригада из пяти хирургов. Он находится в реанимации.
Его обидчика задержала полиция и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "нанесение тяжких телесных повреждений". Следующие 5 лет рэпер может провести в тюрьме.
Ранее сообщалось, что в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы.
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