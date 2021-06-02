В Одессе со множественными ножевыми ранениями госпитализировали ведущего пластического хирурга военного госпиталя. Об этом сообщают местные СМИ.

36-летний Алексей Сыновец получил 13 ножевых ранений в ходе драки с 28-летним репером Денисом. Очевидцы рассказали, что жена хирурга увлеклась молодым музыкантом и ушла от мужа. Медик решил не отдавать супругу и приехал на разборки. Сначала мужчины устроили кулачный бой.

Одесский пластический хирург попал в реанимацию из-за женщины. Кулачный бой с соперником перерос в поножовщину. pic.twitter.com/yzCRSrwL0g — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) June 1, 2021

Ввиду явного превосходства соперника, хирург начал угрожать ему ножом. На что тот достал свой и нанес доктору 13 глубоких проникающих ранений: у него пробито легкое, печень, желудок и кишечник. Пострадавшего коллегу более четырех часов оперировала бригада из пяти хирургов. Он находится в реанимации.

Его обидчика задержала полиция и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - "нанесение тяжких телесных повреждений". Следующие 5 лет рэпер может провести в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы.