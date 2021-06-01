В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, в Одессе пропал первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
На данный момент местонахождение пограничника неизвестно.
В ГПСУ рассказали, что Чертков вышел из дома в 6:30 утра, но до конца дня до работы не дошел.
После этого начались его поиски. Были уведомлены все взаимодействующие правоохранительные органы, в частности прокуратура, СБУ, Нацполиция. Они также проводят мероприятия по поиску с нашими подразделениями. На данный момент информация о его местонахождении еще не установлена.
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