Во вторник, 1 июня, в Одессе пропал первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

На данный момент местонахождение пограничника неизвестно.

В ГПСУ рассказали, что Чертков вышел из дома в 6:30 утра, но до конца дня до работы не дошел.

После этого начались его поиски. Были уведомлены все взаимодействующие правоохранительные органы, в частности прокуратура, СБУ, Нацполиция. Они также проводят мероприятия по поиску с нашими подразделениями. На данный момент информация о его местонахождении еще не установлена.

Ранее мы писали о том, что в горах возле турецкой Анталии пропала альпинистка из Украины Яна Кривошея. Она ушла в горы и перестала выходить на связь 2 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.