В Киеве остановили скоростной трамвай на Борщаговку: как добираться [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве со 2 июня остановили движение скоростных трамваев № 1 и № 3 на Борщаговской линии из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. Трамваи не будут ходить до 15 августа, сообщает КГГА.
На этот период столичные власти открывают альтернативные транспортные маршруты:
- трамвайный маршрут № 2 "Проспект Академика Королева - станция "Ромена Роллана" по схеме: ул. Академика Королева - ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Владимира Покотило - ул. Леся Курбаса.
- временный автобусный маршрут № 1-Т "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная" по схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) - ул. Леся Курбаса - ул. Любомир Гузар - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.
- временный автобусный маршрут №3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная": ул. Леся Курбаса - ул. Любомир Гузар - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.
Интервалы движения:
- в будние дни - 2-3 мин в "часы пик", 5-6 мин в другое время;
- на выходных - 4-6 мин.
Напомним, что ранее в Киеве на улице Симиренко сошел с рельсов новый скоростной трамвай.
по теме
Киеврада нашла альтернативу работе общественного транспорта
27-річний місцевий мешканець кинув у вікно скляну пляшку із запальною сумішшю у тролейбус - пляшка розбила вікно і салон зайнявся полум'ям
Аукцион запланирован на 30 июля
Столичный общественный транспорт сейчас работает в убыток
Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси, у салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду