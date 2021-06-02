Лишь 0,4% всех COVID-прививок сделаны в бедных странах - ВОЗ [ Редактировать ]
Из 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. С точки зрения эпидемиологии и экономики это неприемлемая тенденция.
Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в Twitter организации.
"С 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. Это неэтично, эпидемиологически и экономически неприемлемо", - сказал Гебреисус.
Он отметил, что страны с самым высоким уровнем вакцинации против COVID-19 сейчас наблюдают значительное уменьшение случаев и смертей от вируса. Поэтому инвестиции в глобальную инициативу равномерного распределения вакцины COVAX являются не благотворительностью, а скорее инвестицией в прекращение пандемии и содействие настоящему глобальному выздоровлению.
Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19.
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