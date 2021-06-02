Україна може відмовитися від засідання ТКГ у Мінську [ Редактировать ]
Якщо Білорусь допустить представників терористичої організацій "ЛНР" до затриманого Протасевича, ТКГ не збиратиметься в Мінську. Про це заявив речник української делегації в тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, це означатиме, що влада Білорусі більше не є незалежною і не може бути посередником у перемовах.
Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича можуть допитати представники так званої ЛНР. Через те, що він нібито воював у добровольчому батальйоні "Азов". У добробаті ж зазначають - Протасевич на Донбасі працював як журналіст.
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