ТКГ не збиратиметься в Мінську, якщо Протасевича допитуватимуть представники так званої ЛНР

Якщо Білорусь допустить представників терористичої організацій "ЛНР" до затриманого Протасевича, ТКГ не збиратиметься в Мінську. Про це заявив речник української делегації в тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, це означатиме, що влада Білорусі більше не є незалежною і не може бути посередником у перемовах.

Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича можуть допитати представники так званої ЛНР. Через те, що він нібито воював у добровольчому батальйоні "Азов". У добробаті ж зазначають - Протасевич на Донбасі працював як журналіст.