"Бєлавіа" призупинила польоти до Європи та України [ Редактировать ]
Білоруська компанія "Бєлавіа" не літатиме до України, та ще 20 країн Європи. Польоти призупинено через те, що ціла низка держав закрила для авіаперевізника свій повітряний простір.
Це сталося після примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська задля затримання опозиційного блогера.
У компанії вже заявили, що шукають можливості переорієнтувати маршрути, однак визнали - мусять скоротити половину персоналу.
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