В Україні за добу від коронавірусу одужали дев'ять тисяч людей [ Редактировать ]
В Україні минулої доби дві тисячі 205 інфікувань коронавірусом. Одужали приблизно дев'ять тисяч людей. Ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих.
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