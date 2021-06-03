На Донбасі сапери розмінували майже три гектари території [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, ворог і надалі продовжує збільшувати арсенал та стягувати на передову бронетехніку.
Поки на фронті триває відносне затишшя, сапери ЗСУ розмінували майже три гектари територій та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.
по теме
Передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і шість із них хлопець у війську. Родом із Сумщини. Пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі
П'ять обстрілів зафіксували на Донбасі минулої доби. Противник гатив із важких мінометів, протитанкових гранатометів і кулеметів
Селище Зайцеве, околиця окупованої Горлівки. Колись люди тут селилися подалі від міської метушні. Обробляли городи, мали квітучі сади. Нині ж усі поля тут перетворилися на мінні і ходити навіть по людських подвір'ях слід вкрай обережно
На одній з ділянок противник двічі з протитанкових гранатометів здійснив дистанційне мінування забороненими боєприпасами ПОМ-2. Втрат у лавах Збройних Сил - немає
На цих ділянках також противник вів вогонь із бронетехніки та гранатометів. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Минулої доби незаконні збройні формування здійснили 9 атак на наші позиції