На Донбасі за минулу добу порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Втім, ворог і надалі продовжує збільшувати арсенал та стягувати на передову бронетехніку.

Поки на фронті триває відносне затишшя, сапери ЗСУ розмінували майже три гектари територій та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.