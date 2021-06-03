У "Пфайзер" заявили зв'язок не доведений

В Ізраїлі виявили ймовірний зв'язок між вакцинацією препаратом "Пфайзер" і захворюванням на міокардит. Це запалення серцевого м'яза.

У тамтешньому МОЗі заявили, що недугу фіксували здебільшого в молодих чоловіків, до 30 років, після другої дози препарату. Усього зареєстрували 275 випадків міокардиту серед п'яти мільйонів щеплених. 95 відсотків з них класифікували як легкі.

У "Пфайзер" заявили зв'язок не доведений. А ізраїльський координатор із боротьби з пандемією наголосив - ефективність вакцини переважає ризик.