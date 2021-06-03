Політики США та Німеччини обговорили "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Представники США та Німеччини обговорили газогін "Північний потік-2".
Радник із нацбезпеки Джейк Салліван і радник канцлера Німеччини Ян Хеккер порушили питання спорудження газопроводу, зокрема, щодо ризиків такого будівництва для України.
Також під час перемов обговорили зустріч лідерів "Великої сімки", саміт НАТО, енергетичне майбутнє Європи та пріоритети країн у зовнішній політиці.
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