Правительство России решило отказаться от инвестирования средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает "Коммерсант".

Валютная структура Фонда национального благосостояния будет изменена уже в течение месяца. Доля доллара в фонде будет снижена до нуля с 35%, а доли евро и китайского юаня напротив увеличены - до 40% и 30%. Кроме того, в структуру фонда, который играет роль "кубышки" для накопления сверхдоходов от экспорта нефти и газа, впервые войдет золото (20%).

Доля британского фунта в структуре Фонда будет снижена с 10% до 5%, а доля японской иены - останется на уровне 5%.

По состоянию на 1 мая объем Фонда национального благосостояния составлял 13,8 трлн рублей (5,15 млрд грн). Из них на доллар США приходилось $39,84 млрд.

В феврале 2021 года в структуре Фонда были снижены доли доллара и евро, а также были введены юань и иена.

Российские топ-чиновники ранее заявляли, что отказ от долларовых активов связано с угрозой санкций со стороны США.

Напомним, что в Минэкономки Украины прогнозируют, что курс американского доллара в Украине по итогам 2021 года составит в среднем 27,9 грн/$1. К концу года "зеленый" подрастет до отметки 28,2 грн/$1.